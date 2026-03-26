Беглый миллиардер из «Листвяжной» заочно арестован в Монако: 10 лет тюрьмы за гибель 51 шахтера

Правоохранители предъявили заочное обвинение Владимиру Гридину, бывшему совладельцу шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Бизнесмен покинул Россию и осел в Монако после трагедии 2021 года, унесшей жизни 51 человека. Согласно документам, миллиардер заочно арестован, а его имя внесено в международный розыск.

В материалах дела указано, что Гридин скрылся от следствия. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на родине или экстрадиции.

По данным ведомства, фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Установить его точное местонахождение в княжестве Монако пока не представляется возможным. Информация о разыскиваемом также подтверждается в базе МВД. Ранее, с 2007 по 2015 год, Гридин был депутатом Госдумы и занимал пост зампреда комитета по транспорту.

