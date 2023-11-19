Бегство украинского пилота в украинском ГУР назвали психологической операцией Москвы
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Спикер ГУР Украины Андрей Юсов, комментируя угон накануне самолета украинских ВВС пилотом, с последующим его перелетом в Россию, поспешил откреститься от произошедшего, подчеркнув, что это нельзя считать промашкой спецслужб страны.
Напомним, в субботу, 18 ноября, сообщалось, что летчик украинской армии на угнанном Су-27 смог сбежать в РФ. Позднее стало известно, что украинский военный с февраля 2022 года тайно сотрудничал с ВС РФ и являлся агентом глубокого залегания.
Как подчеркнул Юсов, бегство в Россию украинского пилота - психологическая операция Москвы, чтобы отвлечь общественность от якобы повальных случаев сдачи в плен российских военных в зоне СВО.
«Такая информационно-психологическая операция была предпринята РФ после массового перехода российских военных с техникой на сторону Киева», - цитирует Юсова УНИАН.