Бегство украинского пилота в украинском ГУР назвали психологической операцией Москвы

Спикер ГУР Украины Андрей Юсов, комментируя угон накануне самолета украинских ВВС пилотом, с последующим его перелетом в Россию, поспешил откреститься от произошедшего, подчеркнув, что это нельзя считать промашкой спецслужб страны.

Напомним, в субботу, 18 ноября, сообщалось, что летчик украинской армии на угнанном Су-27 смог сбежать в РФ. Позднее стало известно, что украинский военный с февраля 2022 года тайно сотрудничал с ВС РФ и являлся агентом глубокого залегания.

Как подчеркнул Юсов, бегство в Россию украинского пилота - психологическая операция Москвы, чтобы отвлечь общественность от якобы повальных случаев сдачи в плен российских военных в зоне СВО.