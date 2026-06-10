Belgee стал неожиданным хитом и вызвал нехватку моделей: что происходит на рынке авто

Рост популярности автомобилей Belgee в России привел к дефициту отдельных комплектаций у дилеров, сообщает Autonews.ru.

По данным рынка, особенно сложно найти базовые версии кроссовера X50+ и полноприводные модификации X70. При этом поставки продолжаются, а часть автомобилей доступна под заказ со сроком ожидания до 30 дней.

В представительстве бренда подтвердили, что временное отсутствие некоторых комплектаций и цветовых решений связано с высоким спросом. В дилерских сетях отмечают, что доступные машины быстро раскупаются, а корпоративные клиенты активно выкупают крупные партии, в частности версию «Актив».

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в мае 2026 года продажи Belgee в России выросли на 42,7% в годовом выражении и превысили 5,1 тысячи автомобилей. По итогам первых пяти месяцев года общий рост составил 72,4%, до 23,7 тысячи машин.

Несмотря на увеличение производства на заводе в Беларуси, полностью удовлетворить спрос пока не удается. В компании ранее отмечали, что даже расширение мощностей не компенсирует высокий интерес покупателей.