Белоруссия ответила на угрозы Украины приостановлением соглашений о переселенцах

В Белоруссии готовят законопроект, который остановит действия соглашения с Украиной о переселенцах. Подробности рассказало РИА Новости .

Как рассказали в нижней палате Национального собрания республики, сейчас законопроект внесли на рассмотрения, теперь его готовят к первому чтению, которое запланировано на 19 сентября. Речь идет о том, что приостановить сотрудничество по контролю процессов переселения и защите прав переселившихся из другой страны людей и их родных.

Также в палате отметили, что Украина ранее не раз угрожала прекращением работы ряда соглашений. Белоруссия воспользовалась своим правом и теперь действительно оформляет документы о прекращении действия.