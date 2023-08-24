Белоруссия разорвала соглашение с Украиной о молодежной политике
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Совет министров Республики Беларусь принял решение о денонсации действовавшего еще с 1995 года соглашения с украиной о сотрудничестве в сфере молодежной политики, приводится на сайте белорусского госоргана.
В Совмине Белоруссии отметили, что постановление об отмене вступило в силу с момента его принятия — 22 августа. Причины данного решения на называются.
«Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о сотрудничестве в области молодёжной политики, подписанного в Киеве 14 декабря 1995 года», — говорится в документе, размещённом на национальном правовом интернет-портале.
Правительством Белоруссии поручено МИД страны уведомить письменно Киев о прекращении соглашения в одностороннем порядке.