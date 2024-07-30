Белорусский художник почти раскопал могилу Ван Гога во Франции

Сообщается, что художник проник на кладбище в Овер-сюр-Уаз, где покоится великий нидерландский живописец. Кузьмич попытался выкопать его по звонку будильника, однако его действия были вовремя пресечены охраной. Видеозапись перформанса опубликована на YouTube-канале белорусского художника. Она вызвала бурное обсуждение пользователей соцсетей.

Винсент Ван Гог является одним из самых ярких представителей постимпрессионизма. Его творчество до сих пор высоко ценится любителями искусства. За свою недолгую жизнь (он скончался в возрасте 37 лет) художник создал более 2100 произведений.