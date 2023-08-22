Белый дом: конгресс поддержит запрос Байдена о выделении Киеву $13,1 млрд
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Американский конгресс одобрит запрос президента США Джо Байдена о выделении Украине дополнительной помощи на поддержку ее борьбы с Россией. Такую уверенность высказал советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, Белому дому удалось в ходе кулуарных консультаций якобы заручиться поддержкой не только сенатором-демократов, но и республиканского большинства. Салливан подчеркнул,что в сенате присутствует четкое понимание необходимости поддерживать взятый ранее американской администрацией курс.
Напомним, президент США Джо Байден на прошлой неделе запросил у конгрессменов $13,1 млрд в качестве дополнительной военной помощи киевскому режиму.
«Мы верим, что там в конгрессе США будет поддержка, хотя и присутствуют некоторые диссидентские голоса, мы верим, что в ядре сохраняется сильный двухпартийный фундамент поддержки нашей политики по Украине», — заявил Салливан, его цитирует RT.