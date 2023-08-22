Белый дом: конгресс поддержит запрос Байдена о выделении Киеву $13,1 млрд

Американский конгресс одобрит запрос президента США Джо Байдена о выделении Украине дополнительной помощи на поддержку ее борьбы с Россией. Такую уверенность высказал советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, Белому дому удалось в ходе кулуарных консультаций якобы заручиться поддержкой не только сенатором-демократов, но и республиканского большинства. Салливан подчеркнул,что в сенате присутствует четкое понимание необходимости поддерживать взятый ранее американской администрацией курс.

Напомним, президент США Джо Байден на прошлой неделе запросил у конгрессменов $13,1 млрд в качестве дополнительной военной помощи киевскому режиму.