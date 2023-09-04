В американской администрации прокомментировали появившуюся в СМИ ранее информацию о том, что Вашингтон на этой неделе намерен объявить о поставках киевскому режиму партии снарядов с обедненным ураном.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя совета по национальной безопасности США, указанная информация не подтверждается и не опровергается.

В частности, на заданный журналистами вопрос о готовности Белого дома подтвердить намерение Пентагона отправить Украине снаряды с обедненным ураном собеседник ответил «я не могу».

Ранее сообщалось, что украинский режим предпринял в конце минувшей недели несколько попыток атаковать Крымский мост надводными дронами-катерами. Все они были успешно отражены ВС РФ.