Белый дом объяснил, откуда взялись следы на лице президента Байдена

Недавно внимание журналистов привлекли следы, появившиеся на лице президента США Джо Байдена, пишет РИА Новости . Белый дом пояснил СМИ данную ситуацию.

Согласно сообщению администрации президента, в последнее время Байден начал использовать специальный аппарат, помогающий справляться с трудностями дыхания во сне. Это позволяет лидеру США повышать качество отдыха, заявляет Белый дом.

Следы на лице Байден появились из-за маски от аппарата, вентилирующего легкие. Местные издания пишут, что президент прибегал к данным методам борьбы с апноэ и раньше.