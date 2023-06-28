Белый дом объяснил, откуда взялись следы на лице президента Байдена
Фото: [© Стрингер/РИА Новости]
Недавно внимание журналистов привлекли следы, появившиеся на лице президента США Джо Байдена, пишет РИА Новости. Белый дом пояснил СМИ данную ситуацию.
Согласно сообщению администрации президента, в последнее время Байден начал использовать специальный аппарат, помогающий справляться с трудностями дыхания во сне. Это позволяет лидеру США повышать качество отдыха, заявляет Белый дом.
Следы на лице Байден появились из-за маски от аппарата, вентилирующего легкие. Местные издания пишут, что президент прибегал к данным методам борьбы с апноэ и раньше.