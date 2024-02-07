Белый дом ответил на обвинения Карлсона о попытках помешать ему взять интервью у Путина

Напомним, 6 февраля Такер Карлсон записал и разместил в сети видео, на котором сообщил о том, что его визит Россию связан, среди прочего, в необходимостью взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Журналист также посетовал, что ранее администрация президента США Джо Байдена неоднократно предпринимала попытки помешать его беседе с российским лидером.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на обвинения Карлсона, заявив, что данные утверждения обозревателя нелепы. При этом, представитель Белого дома по-началу отказывалась комментировать слова Карлсона, но позже все-таки вернулась к теме.

«Это нелепое допущение и нелепые заявления, сделанные в адрес текущей администрации», — сказала пресс-секретарь, ее цитирует RT.

Ранее сообщалось, что видеообращение Карлсона о скором интервью с Путиным набрало за полтора часа более 7,7 млн просмотров.