Видеообращение Карлсона о скором интервью с Путиным набрало за полтора часа более 7,7 млн просмотров

Только Карлсон успел выложить в сеть свое видео из центра Москвы с видом на Кремль, в котором рассказал, что в ближайшее время проведет беседу с Путиным, как публикация набрала более 7,7 млн просмотров пользователей.

Напомним, что на данный момент Такер Карлсон находится в Москве и в скором времени, как он сам и сообщает, собирается взять интервью у президента России. Сам же американский журналист объясняет такой шаг тем, что жители США не имеют понятия о том, что на самом деле происходит на Украине. Подробности читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон было замечен в Москве на спектакле в Большом театре.