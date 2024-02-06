Видеообращение Карлсона о скором интервью с Путиным набрало за полтора часа более 7,7 млн просмотров
Фото: [скриншот с видео]
Похоже, своим будущим интервью с президентом России Владимиром Путиным американский обозреватель Такер Карлсон рискует обойти по пулярности беседу последнего со своим соотечественником, режиссером Оливером Стоуном.
Только Карлсон успел выложить в сеть свое видео из центра Москвы с видом на Кремль, в котором рассказал, что в ближайшее время проведет беседу с Путиным, как публикация набрала более 7,7 млн просмотров пользователей.
Напомним, что на данный момент Такер Карлсон находится в Москве и в скором времени, как он сам и сообщает, собирается взять интервью у президента России. Сам же американский журналист объясняет такой шаг тем, что жители США не имеют понятия о том, что на самом деле происходит на Украине. Подробности читайте в нашем материале.
Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон было замечен в Москве на спектакле в Большом театре.