«Белый дом снова гремит громом». Трамп принимает Мамдани, которого назвал коммунистом

Их диалог привлек особое внимание на фоне прошлых заявлений американского лидера, который неоднократно именовал демократа коммунистом и предупреждал о возможном сокращении федерального финансирования мегаполиса в случае его победы.

До этого в беседе с журналистом Брайаном Килмидом Трамп выразил предположение, что им удастся найти общий язык в ходе вашингтонских переговоров. В четверг пресс-секретарь администрации Каролин Левитт, анонсируя визит, заявила представителям СМИ, что в Белый дом приедет коммунист и эта встреча доказывает, что Трамп готов общаться с кем угодно ради благополучия граждан США.

Ранее сообщалось о том, что Мерц первым из лидеров ЕС обсудил с Трампом мирный план для Украины.