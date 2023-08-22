«Белый Цветок»: Благотворительная акция в Туле помогает детям с тяжелыми заболеваниями
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Как сообщают Тульские известия, за все время проведения акции в регионе было собрано более 10 миллионов рублей на помощь детям.
Благотворительная акция «Белый Цветок» проводится в городе Тула уже в седьмой раз, имея перед собой благородную цель – помочь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, путем приобретения для них дорогостоящих средств реабилитации.
Напомним, что с 2021 года Тульская область является куратором федерального проекта «Императорский маршрут». Акция «Белый Цветок» пройдет в стиле эпохи Николая II, с воссозданием атмосферы конца XIX - начала XX века.
А тульские дети, находящиеся в оздоровительных лагерях, уже сделали множество белых цветов для продажи на ярмарке. Все полученные средства будут направлены на благотворительность.