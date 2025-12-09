Беременной пациентке в Челябинске назначили прием к врачу только через 3,5 недели

В Челябинске беременная женщина, обратившаяся в женскую консультацию «Полимедика», столкнулась с необходимостью ждать приема врача почти месяц, чтобы встать на учет. До визита ей по телефону посоветовали начать принимать витамины, а для подтверждения беременности пришлось сделать платное УЗИ в частной клинике.

О необычном, по их мнению, опыте редакции 74.RU рассказал муж пациентки Максим (имя изменено). Когда в середине ноября тест показал беременность, супруга попыталась записаться в консультацию по месту прописки. Сделать это можно было только через Telegram-бота, который ответил: «По поводу записи с вами свяжутся в течение 7-10 дней».

«Мы, конечно, были в шоке от таких сроков просто на то, чтобы тебя записали», — признался Максим.

Через три дня акушерка позвонила и предложила ближайшую запись — через 3,5 недели. При этом от женщины потребовали предварительно сделать УЗИ.

«На вопрос о том, когда можно записаться на обследование, был ответ: „Вы где-нибудь платно пока сделайте, без УЗИ мы не принимаем!“», — рассказал мужчина.

Также по телефону ей без осмотра порекомендовали «попить витаминчики» стоимостью 1500-2000 рублей. В итоге первый прием и УЗИ пара вынужденно прошла в частной клинике, потратив 5000 рублей. Ранее у них уже был опыт наблюдения беременности в другой поликлинике, где помогли сразу.

«Убивает само отношение… странная политика повышения рождаемости», — заключил Максим.

В «Полимедике» ситуацию назвали штатной. Заведующая женской консультацией Наталья Демина пояснила, что постановка на учет проводится акушеркой на доврачебном приеме, который назначается при сроке беременности более шести недель, если ничего не беспокоит.

«Доврачебный прием — это больше про оформление документации, а прием акушера-гинеколога — это диагностика и лечение», — отметила врач.

Она добавила, что, если беременную что-то тревожит, она может в любой день обратиться к дежурному гинекологу.