Из класса — в камеру. Беременность не спасла учительницу от тюрьмы за связи с учениками

История 31-летней Ребекки Джойнс, преподавательницы из Большого Манчестера, стала шокирующим примером нарушения профессиональных и этических границ. Как сообщает Daily Star, её карьера и свобода закончились суровым приговором.

Первое уголовное дело против Джойнс было возбуждено в 2022 году: её обвинили в растлении и сексуальной связи с 15-летним школьником. Получив временную свободу под залог, женщина не остановилась и вступила в аналогичные отношения уже с другим несовершеннолетним, 16-летним учеником, от которого впоследствии забеременела.

Однако факт беременности не стал смягчающим обстоятельством в глазах правосудия. В 2024 году суд вынес беспрецедентный вердикт: 6,5 лет лишения свободы. Финал её педагогической карьеры был подведён Агентством по регулированию деятельности учителей Великобритании, наложившим пожизненный запрет на профессию. Этот случай навсегда останется в британской судебной практике как предостережение о недопустимости слияния личных и профессиональных ролей.

