Исследователи давно обращали внимание на необычную закономерность: вулканические островные дуги, возникающие при столкновении океанических плит, часто содержат повышенные концентрации золота. Теперь ученым удалось установить причину этого явления. Об этом пишет Science XXI.

Группа специалистов под руководством морского геолога Кристиана Тимма выяснила, что ключевую роль играет особый процесс плавления пород в океанических глубинах. Этот механизм ученые образно описали как «золотую кухню», где формируется драгоценный металл.

Исследование образцов с океанского дна

Для анализа ученые изучили 66 образцов вулканического стекла, собранных на дне Тихого океана к северу от Новой Зеландии. Материал был получен в районе островной дуги Кермадек и бассейна Хавр.

Вулканическое стекло образуется при стремительном охлаждении лавы в холодной воде, благодаря чему сохраняется исходный химический состав магмы. Это позволило исследователям получить максимально точные данные.

Результаты показали, что содержание золота в этих образцах значительно превышает показатели магм из других океанических регионов. Концентрация достигала 6 нанограммов на грамм, что указывает на необычные процессы в недрах Земли.

Роль зон субдукции

Ключевые процессы происходят в зонах субдукции, где одна тектоническая плита погружается под другую. Вода, поступающая из этих зон, снижает температуру плавления мантии и запускает сложные геохимические реакции.

Однако, как установили ученые, вода выполняет лишь вспомогательную функцию. Основной фактор — это многократный цикл плавления пород, который постепенно приводит к накоплению золота.

По словам исследователей, мантия действует как многоступенчатая система, где на каждом этапе происходит концентрация драгоценного металла.

Как накапливается драгоценный металл

В процессе повторяющихся циклов плавления разрушаются сульфидные минералы, удерживающие золото. По мере разрушения этих соединений металл высвобождается и переходит в жидкую магму.

С каждым новым этапом концентрация золота увеличивается, что и объясняет его высокое содержание в вулканических породах островных дуг.

Значение открытия для науки

Полученные результаты позволили ученым по-новому взглянуть на происхождение золотоносных пород. Речь идет не о готовых месторождениях для добычи, а о начальной стадии формирования металла.

Исследование зафиксировало самый ранний этап долгого геологического процесса, который начинается глубоко в недрах планеты задолго до появления золота на поверхности.