Берлин накрыло токсичным дымом: горит оборонный завод

На оборонном заводе в Берлине в пятницу, 3 мая, произошел мощный пожар. Город до сих пор окутывает темным и едким дымом, сообщают местные СМИ, в частности – издание B.Z. – Berlin.

Издание уточняет, что жителей и гостей Берлина просят не открывать окна и даже не выходить на улицу. Связано это с тем, что дым довольно ядовит – на заводе производят ЗРК IRIS-T и реактивные снаряды GMLRS, которые, кстати, регулярно отправляются на Украину.

Часть этажей внутри горящего предприятия оборонного концерна Diehl BGT Defense уже обрушилась, горит и убранство, и химикаты. По некоторым данным, на заводе хранили цианид меди и серную кислоту, а в результате возгорания все может стать намного хуже – образуется ядовитая синильная кислота. Ранее горожанам даже рассылались сообщения с экстренным предупреждением из-за дыма.