Беспилотник MQ-9 коалиции США чуть не столкнулся с Ан-30 ВКС РФ в Сирии

О произошедшем в небе над Сирийской арабской республикой проинформировал замруководителя ЦПВС (центра по примирению враждующих сторон) контр-адмирал Вадим Кулить.

С его слов, все произошло в четверг, 7 сентября, в районе сирийского города Телль-Рифъат. представитель ЦПВС отметил, что столкновения авиатехники допущено не было.

«В районе города Телль-Рифъат на высоте около 6200 метров произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Кулить на брифинге, его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобными безответственными действиями так называемая коалиция, во главе с США, продолжают накалять обстановку в воздушном пространстве Сирии.