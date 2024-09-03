Беспилотник на нужды бойцов СВО передали в подмосковном Серпухове

Глава Серпухова Сергей Никитенко и его заместитель Татьяна Орлова передали дрон в зону спецоперации для руководителя военно-спортивного центра «Маргеловец» Константина Оболонкова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что пока Константин на передовой, центр в надежных руках — дело отца продолжает его сын Александр. В ближайшее время серпухович планирует доставить отцу беспилотник.

Военно-спортивный центр «Маргеловец» недавно отпраздновал свое 11-ти летие. Руководитель Центра Константин Оболонков — пример для ребят. Указом Президента РФ он награжден медалью «За отвагу» за выполнение боевой задачи в зоне СВО. Трое инструкторов ушли добровольцами в зону СВО. Андрей и Константин, вместе с «Дядей Костей», продолжают защищать Родину на передовой. Владимир Алексеев погиб при исполнении воинского долга.