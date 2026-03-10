Бесплатно по ОМС: россияне назвали минусы тестов на гены

Аналитическое агентство провело исследование, призванное выяснить отношение россиян к возможному внедрению генетического тестирования для пар, планирующих зачатие. Идея такой программы заложена в утвержденном правительством плане мероприятий, пишет sibmeda.

Результаты опроса зафиксировали парадоксальную ситуацию. Почти половина респондентов, а именно 49%, признались, что ничего не слышали о подобной инициативе. Несмотря на это, три четверти участников (75%) сочли данную меру полезной для системы здравоохранения. Наиболее активно нововведение поддерживают обеспеченные граждане: среди семей с доходом от 250 тысяч рублей одобрение достигает 94%.

Участники исследования выделили несколько ключевых преимуществ скрининга. На первое место (64%) они поставили возможность заранее обнаружить наследственные патологии у будущего ребенка. Чуть более половины опрошенных отметили важность повышения осведомленности родителей о потенциальных рисках (56%) и шанс предотвратить развитие тяжелых заболеваний (52%). Также респонденты указали на перспективу укрепления здоровья нации в целом и сокращения будущих расходов на лечение.

Однако граждане видят и серьезные препятствия. Главным барьером (59%) называется высокая стоимость анализов, причем женщин этот вопрос беспокоит чаще мужчин (68% против 49%). Более половины опрошенных (54%) указывают на труднодоступность таких услуг в регионах. Часть респондентов выразила опасения по поводу возможных психологических последствий и вмешательства в приватность.

Что касается личного участия, то 77% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет заявили о готовности пройти обследование, планируя беременность. При этом реальный опыт подобных тестов имеют лишь 5% россиян. Стимулировать массовое обращение к процедуре могли бы: бесплатное проведение по полису ОМС (74%), консультации специалиста (67%), дополнительные меры господдержки семей (67%) и упрощенная процедура (66%).