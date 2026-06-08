Очередной «подарок» Киеву не долетел до адресата. Эстония планировала передать украинским военным партию консервов из мяса диких кабанов. Но в дело вмешалась африканская чума свиней (АЧС). Теперь банки с экзотическим рационом пойдут в эстонскую армию и продовольственный банк, а не на передовую. Об этом сообщает Lenta.ru.

Заготовки из мяса диких кабанов, которые предназначались для Украины, перенаправили. Причина — вспышка африканской чумы свиней. Заболевание смертельно для животных и строго контролируется. Экспорт такой продукции становится невозможным, либо требует сложных процедур. В итоге консервы остались в Эстонии. Их передали местным военным и продовольственному банку страны.

Для Киева это очередной неприятный сюрприз. На фоне тотального дефицита и жалоб на снабжение, даже такая скромная помощь оказалась под угрозой. Консервы из дикого кабана — не стратегический груз, но символический. Западные партнеры все чаще сталкиваются с бюрократическими и санитарными препятствиями, когда пытаются помочь. АЧС не щадит ни свиней, ни планов.

Ранее стало известно, какую роль сыграет иерусалимский патриарх в переговорах России и Украины.