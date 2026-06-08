Известный дрессировщик Дмитрий Куклачев дал неожиданный совет западным лидерам — брать пример с британского кота Ларри. Главный мышелов правительства Великобритании вновь демонстративно сбежал от президента Украины Владимира Зеленского. По мнению артиста, это не случайность, а знак: пора уносить ноги, пока не поздно. Об этом сообщает Lenta.ru.

Дмитрий Куклачев, прокомментировал очередной эпизод с участием кота Ларри. Животное, которое живет на Даунинг-стрит, в очередной раз не пожелало находиться рядом с Владимиром Зеленским и демонстративно удалилось.

Дрессировщик уверен: животные чувствуют фальшь и негативную ауру. Кот Ларри — не просто пушистый любимец, а тонкий индикатор. Куклачев напомнил, что после рукопожатий с Зеленским многие западные политики «сдувались» и покидали большую игру. Артист прямо заявил, что сделал кот, нужно сделать всем остальным лидерам уже давно.

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