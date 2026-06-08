Дальнобойщик заблокировал грузовиком машину похитителя и спас женщину, которая била в стекло и кричала на трассе в США

На американской трассе разыгралась драма в стиле боевика. Водитель грузовика заметил легковушку, которая виляла из стороны в сторону, а внутри отчаянно била в стекло женщина. Дальнобойщик бросился в погоню, заблокировал дорогу своим многотонным тягачом и вынудил похитителя бежать пешком. Жертву доставили в больницу, а преступника задержала полиция. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в США. Водитель грузовика увидел автомобиль, двигавшийся по странной траектории. Присмотревшись, он разглядел в салоне женщину, которая колотила по стеклу и кричала. Мужчина не растерялся: поехал за подозрительной машиной, дождался удобного момента и резко вырулил вперед, перегородив путь своим грузовиком. Водитель легковушки попытался сдать назад, но места для маневра не осталось. Женщина выскочила из салона и перебежала в кабину к спасителю. Похититель попробовал скрыться пешком, но его быстро задержали прибывшие патрульные.

Как выяснилось, похищение произошло за несколько часов до этого. Жертву доставили в больницу — ее жизни ничего не угрожает. Дальнобойщик скромно заметил, что просто оказался в нужное время в нужном месте. Полиция официально поблагодарила его за мужество.

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