Левый бок — не панацея: нейрофизиолог Халлал развеял миф об идеальной позе для здоровья

Миллионы людей мучаются ночами, пытаясь заснуть строго на левом боку, — ведь считается, что это идеальная поза для здоровья. Нейрофизиолог Фади Халлал разрушил этот миф. По его словам, универсального «правильного» положения не существует. Левый бок полезен только беременным и страдающим изжогой. А для всех остальных лучшая поза — та, после которой вы просыпаетесь отдохнувшим. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-нейрофизиолог Фади Халлал объяснил, что представление об идеальной позе для сна — не более чем заблуждение. Да, в некоторых случаях спать на левом боку действительно рекомендуется: на поздних сроках беременности (чтобы не пережимать полую вену) и при гастроэзофагеальном рефлюксе (кислота из желудка меньше забрасывается в пищевод). Но для здорового человека нет никаких доказательств, что левый бок превосходит правый или сон на спине.

Более того, попытки искусственно зафиксировать себя в «правильной» позе могут привести к напряжению мышц, ухудшению кровообращения и боли в суставах. Наилучшее положение — то, которое позволяет хорошо отдохнуть и проснуться без боли. Оценивать эффективность позы нужно утром по самочувствию. Если вы выспались, нет затекшей шеи или спины — значит, ваша поза идеальна именно для вас.

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