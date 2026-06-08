Новая угроза для путешественников заставила медиков усилить контроль в Европе

Европейские курорты и круизные лайнеры столкнулись со вспышками инфекций. Медики предупреждают, что массовые путешествия и большое скопление людей повышают риск распространения опасных заболеваний среди туристов, пишет АиФ.

Летний туристический сезон в Европе сопровождается тревожными сообщениями о распространении опасных вирусных инфекций. Специалисты предупреждают, что отдых может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, если не соблюдать меры предосторожности.

На круизном лайнере выявили смертельно опасный вирус

Особое внимание медиков привлекла вспышка хантавируса на борту лайнера MV Hondius. Один из пассажиров скончался, еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Ситуацию осложняет то, что многие туристы покинули судно до введения карантинных ограничений и разъехались по разным странам.

В настоящее время специалисты устанавливают круг контактов зараженных. По данным врачей, новые случаи заболевания уже зарегистрированы.

Чем опасен хантавирус

Хантавирус способен поражать стенки кровеносных сосудов и вызывать геморрагическую лихорадку, сопровождающуюся сильной интоксикацией организма. Медики отмечают, что заболевание может негативно влиять на работу почек, печени и других жизненно важных органов.

На другом лайнере произошла вспышка норовируса

Еще один инцидент произошел на судне компании Ambassador Cruise Line. Во время рейса был выявлен норовирус, которым заразились около 50 пассажиров. Один пожилой турист умер.

Норовирус вызывает острый гастроэнтерит и считается одной из самых распространенных кишечных инфекций среди путешественников. Заболевание сопровождается тяжелыми расстройствами пищеварения и требует своевременного лечения.

Туристам напомнили о мерах предосторожности

Специалисты рекомендуют внимательно относиться к качеству воды и пищи во время поездок, соблюдать правила гигиены и иметь при себе необходимые средства первой помощи. При появлении первых симптомов недомогания важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Эксперты подчеркивают, что в условиях активного туристического сезона именно осторожность путешественников остается одним из главных способов снизить риск заражения и избежать серьезных последствий для здоровья.