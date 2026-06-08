Россиянам могут упростить поездки в Иран, однако туристического бума не ожидается

Возможное введение безвизового режима между Россией и Ираном пока вряд ли окажет существенное влияние на туристический рынок. По мнению специалистов, такая мера носит в первую очередь символический характер и демонстрирует развитие партнерских отношений между двумя государствами, пишет Pravda.Ru.

Безвизовый режим не гарантирует рост туризма

Эксперты отмечают, что отмена визовых ограничений сама по себе является позитивным шагом для укрепления связей между странами. Однако рассчитывать на значительное увеличение числа российских туристов в Иране в ближайшей перспективе не приходится.

Вопрос безопасности остается ключевым

Основным препятствием для развития туристического направления остается обстановка в регионе. Специалисты считают, что в нынешних условиях обеспечить высокий уровень безопасности для путешественников затруднительно.

По оценке профессора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь, потенциальный запуск безвизового режима сейчас выглядит скорее политическим жестом. Она полагает, что из-за продолжающейся напряженности и боевых действий маршрут остается неактуальным для массового туризма.

Туристы выбирают более стабильные направления

Эксперт также указала, что страна пока не может предоставить гарантии безопасного приема иностранных гостей в полном объеме. В связи с этим туристы, вероятнее всего, продолжат отдавать предпочтение более стабильным и предсказуемым направлениям для отдыха.