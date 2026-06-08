Квартира-призрак: китаец купил жилье на 34-м этаже, но дом оказался 32-этажным

Мечта о собственном жилье обернулась кошмаром для китайца из провинции Шэньси. Мужчина купил квартиру на 34-м этаже по бросовой цене — на треть ниже рыночной. Продавец объяснил скидку «особым статусом» жилья. Но когда дом достроили, выяснилось: здание имеет всего 32 этажа. Квартиры на 34-м не существует. Застройщик вернул половину денег и исчез. Об этом сообщает Lenta.ru.

Житель китайской провинции Шэньси решил сэкономить и купил квартиру площадью 90 квадратных метров. Цена оказалась на треть ниже рыночной. Продавец объяснил это тем, что жилье относится к категории «с ограниченными правами собственности» — так называют квартиры в незаконно построенных домах на коллективных сельских землях, которые нельзя перепродать. Покупатель внес первоначальный взнос — $17 тысяч. Застройщик нарушил сроки, но в итоге строительство завершил.

Однако когда мужчина пришел получать ключи, ему сообщили шокирующую новость: в доме всего 32 этажа, а его квартира значится на 34-м. Ее просто не существует. Застройщик предложил доплатить и переехать на 32-й этаж, но у покупателя не было денег. Тогда он потребовал вернуть взнос. Девелопер заявил, что средств нет, и выплатил лишь половину суммы. После этого перестал выходить на связь. Суд обязал компанию вернуть остаток к маю, но истец так и не получил деньги.

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