Бесплатные ледовые катки в Пушкинском откроются для посетителей с 1 декабря

Календарную зиму в Пушкинском округе начнут с открытия просторных катков, которые традиционно являются местами притяжения посетителей. Территории у ледовых пространств включили в себя все необходимое для активного отдыха.

Ледовые катки, площадки с оборудованными теплыми раздевалками и прокатом спортивного инвентаря будут работать в парках Ивантеевки и Пушкино. Желающие смогут принести коньки с собой, либо взять в соответствующей точке и даже заточить на месте. Также у любители зимнего вида отдыха смогут передохнуть и выпить горячий кофе, чтобы вернуться на лед с новыми силами.

В настоящее время в парках завершают брендирование бортов и заливку. Большие и свободные для входа пространства будут ждать своих посетителей с 1 декабря.