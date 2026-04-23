Бесплатные пакеты красть нельзя: за два рулона грозит арест на 15 суток

Преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев предупредил граждан: хищение бесплатных пакетов, предназначенных для товаров на развес, может привести к серьезным проблемам с законом.

Мера ответственности напрямую зависит от суммы украденного — это может быть как денежный штраф, так и реальная перспектива оказаться в следственном изоляторе.

«Человек, присвоивший <...>, допустим, один или два рулона таких пакетов, может понести наказание за мелкое хищение», — разъяснил специалист.

При этом административная ответственность по ст. 7.27 КоАП РФ наступает лишь в том случае, если стоимость украденного не превышает 2,5 тысячи рублей. Все, что выше этой суммы, уже квалифицируется как уголовное преступление.

Тем не менее кража небольшого количества пакетов карается только штрафом — в размере до пятикратной стоимости похищенного, но не менее трех тысяч рублей. Кроме того, нарушителю грозит административный арест сроком до 15 суток либо обязательные работы продолжительностью до 120 часов. Как отметил Сбитнев, даже попытка украсть пакеты дает магазину законное право обратиться в суд.

«Однако если ущерб оказался незначительным, продавец, скорее всего, не станет подавать такой иск, потому что судебные издержки превысят стоимость самих пакетов», — подытожил собеседник ТАСС.

