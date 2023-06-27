Бесплатный образовательный проект для предпринимателей стартует в Подмосковье в июле
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В Подмосковье в июле стартует акселератор для предпринимателей. Обучение предназначено для самозанятых, действующих субъектов МСП и начинающих бизнесменов региона, сообщила пресс-служба областного Мининвеста.
Акселератор запускают подмосковный центр «Мой бизнес» и экспертно-консалтинговый центр «Результат». В рамках обучения слушателям расскажут, как запустить свое дело и собрать команду, настроить маркетинг и привлечь клиентов.
Каждый образовательный блок рассчитан на неделю. Он будет состоять из трех вебинаров и очного тренинга, куда пригласят двадцать лучших участников. Их определят по рейтингу выполненных заданий онлайн-блока.
Самые вовлеченные участники очных тренингов будут допущены к специальному блоку «Презентация инвестору».
Участие в акселераторе бесплатное, однако необходимо заранее подать заявку и подтвердить статус предпринимателя. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе намерены расширить возможности для экспортеров.
*Возрастное ограничение 16+