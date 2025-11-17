Бесплодие и онкология: уролог назвал неожиданную опасность трендовых электротрусов

Модные электротрусы с функцией подогрева, набирающие популярность через маркетплейсы, представляют серьезную угрозу для мужского здоровья. Об этом в беседе с REGIONS предупреждает хирург-уролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

Принцип работы такого белья, основанный на встроенных нагревательных элементах, создает эффект постоянного локального перегрева области мошонки, что приводит к тяжелым последствиям.

«Перегрев и излучение от телефонов и ноутбуков рядом с гениталиями. Это отражается и на сперматогенезе и на выработке тестостерона», — рассказал уролог.

По его словам, сочетание теплового воздействия от электротрусов с излучением от телефонов и ноутбуков в области гениталий создает кумулятивный отрицательный эффект, способный привести к бесплодию и повысить риски онкологических заболеваний.

Специалист подчеркивает, что чем дольше воздействие, тем серьезнее последствия для репродуктивной системы. Эта информация особенно актуальна в холодный сезон, когда многие мужчины ищут способы согреться, не подозревая о потенциальных рисках модных технологичных новинок.

Ранее сообщалось, что мужчин предупредили о симптомах импотенции и других проблем, которые нельзя игнорировать.