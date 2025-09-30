Беспредел в тундре: жители в ужасе от масштабов незаконной свалки в ДНТ

В салехардском дачном некоммерческом товариществе «Север», расположенном в живописной тундре вдали от городской инфраструктуры, произошел скандальный случай нарушения экологических норм. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Неизвестные лица полностью заблокировали доступ к контейнерам для твердых коммунальных отходов, завалив площадку для накопления ТКО строительным мусором. Как сообщили в телеграм-канале регионального оператора «Ямал Экология», масштабы несанкционированной свалки поразили даже местных жителей, привыкших к отдельным случаям несанкционированного выброса отходов.

Представители оператора недвусмысленно заявили, что идентификация нарушителей не составит труда.

«Найти авторов безобразия труда, конечно, не составит. Удивляет другое: насколько цинично и безответственно готовы поступать люди ради, в общем-то, мизерной выгоды», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в российском городе обнаружили стихийную свалку домашних собак.