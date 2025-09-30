Беспредел в тундре: жители в ужасе от масштабов незаконной свалки в ДНТ
В ДНТ «Север» Салехарда нашли огромные завалы строительного мусора
Фото: [Незаконная свалка в Печатниках/Медиасток.рф]
В салехардском дачном некоммерческом товариществе «Север», расположенном в живописной тундре вдали от городской инфраструктуры, произошел скандальный случай нарушения экологических норм. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Неизвестные лица полностью заблокировали доступ к контейнерам для твердых коммунальных отходов, завалив площадку для накопления ТКО строительным мусором. Как сообщили в телеграм-канале регионального оператора «Ямал Экология», масштабы несанкционированной свалки поразили даже местных жителей, привыкших к отдельным случаям несанкционированного выброса отходов.
Представители оператора недвусмысленно заявили, что идентификация нарушителей не составит труда.
«Найти авторов безобразия труда, конечно, не составит. Удивляет другое: насколько цинично и безответственно готовы поступать люди ради, в общем-то, мизерной выгоды», — говорится в сообщении.
