Бессараб высказалась против упрощенной процедуры расторжения брака

По словам Светланы Бессараб, сокращение срока регистрации развода не актуально. Сейчас пары вынуждены ждать, как минимум, месяц. Он дан на то, чтоб молодые люди смогли попытаться сохранить семью, «остыть» после ссоры. Ведь бывает так, что этот период позволяет вернуться к семейной жизни и «не наломать дров».

Напомним, что предложение о сокращении данного срока выдвинул Антон Орлов, являясь директором Института исследования проблем современной политики. Оно было бы актуально для тех пар, которые еще не успели нажить совместное имущество, а также завести детей.