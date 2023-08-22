Бессонница и ночные кошмары: как магнитная буря затронет каждого на Земле

Сегодня на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Последствия такого явления может пошатнуть ментальное состояние буквально каждого человека на планете, рассказала эзотерик, таролог-нумеролог София Николаева .

По ее словам, во время магнитных бурь люди становятся более раздражительными и вспыльчивыми, от этого часто бывают конфликты с коллегами, близкими людьми. И это лишь самые безобидные последствия.

«В магнитные бури часто наблюдается бессонница, либо ночные кошмары. Но обращать внимание на плохие сны не нужно. Лучшим избавлением от негативного воздействия в такие дни станут натуральные камни, особенно янтарь, также стоит присмотреться к различным амулетам. Их важно иметь при себе», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, продолжила собеседница, стоит обратить внимание на духовные практики.

«Любители спорта могут во время магнитной бури могут отдохнуть от активных физических нагрузок, либо сделать упор на растяжку. Это позволит им «заземлиться» и почувствовать себя здесь и сейчас», — посоветовала эзотерик.

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