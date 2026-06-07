Без автомата: почему кумовьям нужно особое благословение церкви для вступления в брак

Русская православная церковь считает брак священным таинством, требующим строгого соблюдения духовных и канонических правил. Один из наиболее частых вопросов прихожан касается возможности заключения союза между крестными отцом и матерью одного ребенка. Протоиерей Андрей Ефанов и профильные эксперты портала pronedra.ru разъяснили , почему такие союзы не регистрируются автоматически и какое условие является обязательным для проведения обряда венчания.

Канонические ограничения и роль духовного родства

В православной традиции духовное родство, возникающее во время таинства крещения, приравнивается к близкому кровному родству. Именно поэтому Церковь безоговорочно запрещает венчание между прямыми родственниками (например, между братьями и сестрами).

Что касается союза между крестными родителями (восприемниками) одного и того же ребенка, здесь действуют особые правила:

Отсутствие автоматизма: Такой брак не может быть заключен по стандартной процедуре;

Необходимость разрешения: Венчание крестных родителей категорически невозможно без предварительного получения официального церковного благословения;

Индивидуальный подход: Окончательный вердикт выносится исключительно высшей церковной властью (правящим архиереем) после детального изучения всех жизненных обстоятельств конкретной пары.

Духовная близость как истинная основа христианской семьи

Протоиерей Андрей Ефанов призвал верующих не сводить подготовку к православному браку исключительно к формальному исполнению бюрократических и канонических предписаний.

Священнослужитель выделил ключевые ориентиры для создания крепкого союза: