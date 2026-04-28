Без этого документа не пустят: новое жесткое правило ввели на границе с Грузией для туристов

Грузия остается одним из самых востребованных направлений для россиян благодаря отсутствию виз и понятному менталитету. Однако в 2026 году путешественникам стоит подготовиться к важным изменениям в правилах въезда и учитывать специфику Батуми как современного мегаполиса, пишет 56orb.ru.

Главное новшество: страховка обязательна

С 1 января 2026 года Грузия ввела обязательное медицинское страхование для всех иностранных туристов. Теперь на границе необходимо предъявить полис (в бумажном или электронном виде), который покрывает:

экстренную амбулаторную помощь (от $5 000);

стационарное лечение (от $30 000). За отсутствие страховки предусмотрен штраф в размере 300 лари (около 10 500 рублей), а в некоторых случаях — отказ во въезде.

Безопасность и отношение к туристам

Эксперт Анастасия Гончарова отмечает, что, несмотря на опасения некоторых путешественников, массовой русофобии в стране нет. Около 90% населения охотно общаются на русском языке, а меню и вывески в большинстве заведений дублируются. Грузия стабильно входит в топ-20 самых безопасных стран мира, а в Тбилиси и Батуми полиция активно патрулирует туристические районы даже ночью.

Финансовый вопрос: сколько брать с собой?

Грузия перестала быть страной «для сверхбюджетного отдыха», но остается доступной.

Проживание: достойные апартаменты стоят 3000 — 7000 рублей за ночь.

Питание: цены в ресторанах в среднем на 20–30% ниже, чем в аналогичных заведениях Москвы или Оренбурга.

Бюджет: на поездку в 3–5 дней (без перелета) стоит закладывать 30 000 — 60 000 рублей на человека.

Грузинское море: Батуми или тишина?

Батуми в 2026 году — это «гламурный» курорт с небоскребами, казино и активной ночной жизнью. Если вам нужно чистое море и спокойствие, опытные туристы рекомендуют присмотреться к поселкам Квариати или Сарпи (ближе к турецкой границе) — там вода прозрачнее, а людей на пляжах в разы меньше.