«Сок Иисуса» и «диснеевский сок»: дети экс-друга Майкла Джексона подали против представителей певца новый иск

Спустя почти 20 лет после смерти короля поп-музыки Майкла Джексона его имя снова оказалось в центре громкого скандала, пишет Super.ru. Наследники бывшего лучшего друга певца Доминика Каскайо — а именно четверо его детей — подали иск против представителей покойного артиста. В заявлении утверждается, что Джексон на протяжении более 10 лет совершал противоправные действия по отношению к истцам. При этом, как говорится в документах, поп-икона использовал особый «детский» язык, чтобы скрывать свои преступные намерения и манипулировать детьми.

Особое внимание в иске уделяется кодовым фразам, которые якобы использовал Джексон. Например, вино он называл «соком Иисуса», а крепкий алкоголь — «диснеевским соком». Все для того, чтобы дети пили алкоголь.

По мнению адвокатов истцов, это было сделано для того, чтобы дети не понимали истинной природы происходящего и были более сговорчивы. Кроме того, певец, как утверждается, намеренно внушал детям страх и недоверие к окружающим. Он запрещал им обращаться к психологам и даже советовал избегать общения с женщинами, чтобы полностью изолировать их от внешнего мира.

