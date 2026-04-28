Стирать чаще не значит лучше: вот как правильно пользоваться стиральной машиной

Большинство людей стирают одежду слишком часто — особенно джинсы, пишет Daily Mail со ссылкой на рекомендации экспертов компании по производству бытовой техники AO.

По их данным, джинсы достаточно стирать после 10 носок, а худи и свитеры можно носить 5–7 раз, если они не испачканы. При этом носки и нижнее белье, напротив, требуют стирки после каждого использования.

Опрос проводился среди жителей Великобритании и показал, что 79% стирают джинсы слишком часто, а 65% делают это еще и совместно с верхней одеждой.

«Люди придерживаются привычек, у которых даже нет логического объяснения. Порой многим лень даже взглянуть на бирку на одежде, чтобы посмотреть, при какой температуре нужно ее стирать», — объяснил эксперт по стиральным машинам Гвил Снук.

По его словам, частая стирка только портит элемент гардероба: «Джинсы вовсе не нуждаются в регулярной стирке — многократная очистка лишь вымоет цвет и помнет ткань».

При этом исследование выявило и обратную проблему: 35% опрошенных носят носки повторно, а почти четверть — нижнее белье. Стоит ли говорить, что такой подход может быть небезопасен с точки зрения гигиены? Как раз в случае с ежедневными расходниками не стоит пренебрегать свежестью.