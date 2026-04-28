«Тело отца нашла маленькая дочь»: появились подробности о смерти телеведущего Пиманова

Церемония прощания с Алексеем Пимановым, которая прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, запомнится не только скорбью по известному телеведущему, но и шокирующими откровениями его друга (имя не называется).

Как пишет Teleprogramma.org, первым тело журналиста обнаружила его маленькая дочь. Психологическая травма, которую пережил ребенок, по словам мужчины, несоизмерима ни с чем. По его словам, у Алексея остановилось сердце.

Близкий друг покойного не смог скрыть своих переживаний. Он вспомнил годы дружбы, отметив, что Пиманов был крестным отцом его дочери и его ближайшим другом.

«Даже на секунду не мог себе представить, что это произойдет. В следующем году было бы 40 лет, как мы дружим, а в итоге будет 40 дней…» — отметил мужчина.

23 апреля не стало Алексея Пиманова — ему было 64 года. Легендарный ведущий программы «Человек и закон» проводили в последний путь многие звезды: Константин Эрнст, Елена Малышева, Леонид Якубович, Елизавета Арзамасова, Станислав Бондаренко, Алексей Чадов, Вячеслав Фетисов и другие.

Ранее вдова Алексея Пиманова Ольга Погодина рассказала об их маленькой дочери, о воспитании которой никто не знал.