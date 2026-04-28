Умный сервис упростит проверку видов разрешенного использования земельных участков в Московской области

В рамках масштабной цифровизации государственных услуг Подмосковья на региональном портале появился инновационный инструмент для работы с земельными участками. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области внедрило умный сервис в услугу по установлению соответствия вида разрешенного использования — это значительно упростит взаимодействие граждан и бизнеса с госорганами.

Ключевое новшество — функционал «Автоприсвоение видов разрешенного использования», органично вписанный в электронную форму соответствующей услуги. Как пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, теперь система самостоятельно обрабатывает запрос: по указанному кадастровому номеру участка анализирует все необходимые данные и выдает заявителю заключение. В отчете отражается, какой вид разрешенного использования будет присвоен территории согласно актуальному классификатору с учетом ее реальных характеристик и целевого назначения.

Доступ к услуге «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков» открыт для широкого круга пользователей: воспользоваться сервисом могут физические лица, юридические организации и индивидуальные предприниматели. Причем услуга предоставляется абсолютно бесплатно и полностью в дистанционном формате без визитов в ведомства и очередей.

Процесс подачи запроса продуман до мелочей и не вызывает сложностей. Сначала заявитель авторизуется на региональном портале через ЕСИА, затем выбирает соответствующую категорию пользователя и заполняет интерактивную форму. После отправки система берет запрос в работу, а результат проверки появляется в личном кабинете в течение 10 рабочих дней.

