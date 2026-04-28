Подмосковные школьники и студенты обсудили на уроке «Разговоры о важном» работу в команде

В подмосковных школах и колледжах прошли занятия в рамках образовательного проекта «Разговоры о важном», урок был посвящен теме «Что значит работать в команде? Сила команды». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках мероприятия школьники и студенты обсудили навык умения работать в команде. Кроме того, они ответили, почему даже выдающиеся личные качества не гарантируют успех без слаженной работы с другими, подумали над распределением ролей в команде, о роли лидеров и не только. Участников также ждали интерактивные задания и письменные упражнения, связанные с темой занятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.