Геннадий Орлов раскритиковал инициативу следить за комментаторами: «Телевидение было и будет выше РФС»

Старейшина комментаторского цеха Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» обрушился на инициативу председателя судейского комитета и ЭСК РФС Павла Каманцева следить за работой футбольных комментаторов, когда они начинают трактовать правила и разбирать судейские решения.

По мнению Орлова, Каманцев не имеет права даже предлагать такие меры, а телевидение было и будет выше Российского футбольного союза. Комментатор призвал РФС вести себя вежливо с журналистами.

«Каманцев нас шантажирует. Это же шантаж! Это он нас пугает: на такой-то минуте они будут следить за комментатором. Да следи лучше за своими судьями, Каманцев! Он никогда сам не судил, потом кто-то волей непонятной судьбы сделал его руководителем судейской бригады», — сказал Орлов.

Комментатор предупредил, что журналисты могут начать поиск коррупционного следа при назначении арбитров, которое производил Каманцев.

