В подмосковных медучреждениях на 5% выросла доля малоинвазивных операций

В подмосковных медучреждениях по итогам первого квартала 2026 года выполнили более 60 тыс. малоинвазивных операций, что на 5% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Малоинвазивная хирургия — это не просто современный метод: операции без больших разрезов означают меньше боли и короткое восстановление для пациента. Например, при лечении холецистита или в офтальмологии — мы уже приблизились к 100%», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, этому способствовала совместная работа, куда входят новое эндоскопическое оборудование и стационары кратковременного пребывания, что положительно влияет на состояние пациента. В ведомстве подчеркнули, что лечение проводят бесплатно, по полису ОМС, по назначению лечащего врача.

Напомним, что записаться на прием к специалисту можно в том числе по телефону 122 или приложение «Добродел.Здоровье».

