В I квартале 2026 года в Росреестр Московской области поступило почти 27,7 тыс. обращений от жителей

За I квартал 2026 года в Управление Росреестра по Московской области поступило около 27,7 тыс. обращений от жителей региона. Этот показатель оказался на 13% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда число запросов достигало 31 837. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Подавляющая часть обращений — 26 423, что соответствует 95,5%, — была подана через Платформу обратной связи на госуслугах (ПОС). Такой высокий процент использования цифрового канала наглядно демонстрирует растущее доверие граждан к электронным сервисам. Остальные запросы — свыше 1000 — поступили традиционными способами: по почте или при личном визите в ведомство.

Снижение общего числа обращений во многом объясняется системной работой ведомства по повышению качества госуслуг. Росреестр последовательно развивает цифровые инструменты, оптимизирует процессы и делает взаимодействие с заявителями максимально удобным. В результате многие вопросы теперь решаются дистанционно без дополнительных запросов и многократных обращений.

Анализ структуры заявителей выявил ярко выраженную закономерность: абсолютное большинство обращений (99,59%) исходит от физических лиц. Доля юридических лиц составила лишь 0,4%, а на прочие организации и сообщества пришлось всего 0,01%. Такая картина отражает приоритетный фокус Росреестра на обслуживании рядовых граждан, решающих вопросы с недвижимостью.

Тематика обращений в I квартале 2026 года оказалась достаточно разнообразной. Граждане активно интересовались вопросами государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, уточняли данные в ЕГРН, корректировали адреса объектов, запрашивали сведения из реестра и рассчитывали размеры госпошлин. Немало запросов касалось внесения персональных данных — СНИЛС и паспортной информации — в единую базу. Кроме того, жители региона нередко обращались за разъяснениями положений законодательства, регулирующего имущественные отношения.

