«Я не жалуюсь на монстров»: Мария Миронова вступилась за первого мужа на фоне развода с Андреем Сорокой

Поклонники актрисы Марии Мироновой обсуждают ее неожиданные откровения в социальных сетях. В центре внимания оказалась не только ее карьера, но и личная драма, которая разворачивается на глазах у публики, сообщает Super.ru.

Актриса, которая долгое время хранила молчание о своих семейных проблемах, решила расставить все точки над i, и ее эмоциональные посты вызвали бурную реакцию.

Сначала Миронова опубликовала пост, в котором попросила не оскорблять своего первого мужа Игоря Удалова. Она назвала его настоящим мужчиной и удивительным человеком, который поддерживает ее по сей день, и подчеркнула, что в ее жизни не было никаких монстров.

«Прошу не оскорблять на моей странице моего первого супруга! Он настоящий мужчина и удивительный человек, который поддерживает меня по сей день», — написала артистка.

Это заявление многих удивило, ведь на первый план вышел другой скандал — развод с четвертым супругом Андреем Сорокой. Оказалось, что пара рассталась еще в 2023 году, но только сейчас их брак стал предметом публичного обсуждения.

От этого союза у актрисы остался шестилетний сын. Сейчас Сорока подал иск в суд, добиваясь права на общение с ребенком: он утверждает, что Мария не разрешает ему видеться с мальчиком.

Миронова решила обнародовать неприятные эпизоды из их совместной жизни. Актриса заявила о насилии и угрозах со стороны бывшего мужа, чем шокировала поклонников. Мария настроена решительно: ее интересы в суде будет защищать адвокат Шота Горгадзе, который известен работой со старшими детьми покойного Александра Градского.

Ранее актриса Ксения Алферова рассказала о новой жизни после развода с Егором Бероевым.