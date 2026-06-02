Без лопаты натощак: почему работа на огороде с утра без перекуса приводит к резким обморокам

Для многих пенсионеров работа на садовом участке становится главным смыслом летнего сезона, однако чрезмерное усердие без учета возрастных изменений организма часто приводит к экстренной госпитализации. Врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко рассказала изданию REGIONS о критических ошибках пожилых дачников — от прополки внаклонку до игнорирования питьевого режима — и дала рекомендации по безопасному ведению хозяйства.

Ошибка 1. Работа без предварительной разминки

Многие пожилые люди приступают к тяжелому физическому труду сразу после приезда на участок. Из-за отсутствия предварительного разогрева неразработанные суставы и «холодные» мышцы не справляются с резкой нагрузкой, что уже через полчаса приводит к болям в позвоночнике и головокружению.

Как правильно: Перед началом огородных работ необходимо уделить 5–10 минут легкой суставной гимнастике. Полезно выполнить плавные вращения головой, плечами и кистями рук, сделать несколько неглубоких наклонов и пройтись по территории спокойным шагом для адаптации сердечно-сосудистой системы.

Ошибка 2. Нахождение на грядках в полуденный зной

Выход на огород в середине дня, когда солнце находится в зените, создает экстремальную нагрузку на организм. Из-за стремительной потери жидкости сосуды расширяются, а сердце начинает работать с перегрузкой, что провоцирует развитие гипертонического криза, теплового удара или обморока.

Как правильно: Все активные агротехнические мероприятия следует перенести на утренние часы (до 11:00) и вечернее время (после 16:00–17:00). Полдень необходимо проводить в тени или прохладном помещении.

Ошибка 3. Самостоятельный подъем и перенос тяжестей

Ношение наполненных водой ведер, тяжелых мешков с грунтом или ящиков с урожаем наносит серьезный удар по позвоночнику. Подобный героизм оборачивается защемлением нервов, обострением остеохондроза, образованием межпозвоночных грыж и вывихами суставов.

Как правильно: Максимальный вес для однократного подъема после 60 лет составляет 3–5 кг. Для перемещения грузов по участку следует использовать тачки, тележки или ведра на колесиках. Если требуется поднять предмет с земли, необходимо сгибать колени, оставляя спину прямой, и держать груз как можно ближе к корпусу.

Ошибка 4. Непрерывный многочасовой труд

Стремление завершить весь объем работы за один день заставляет пенсионеров проводить на грядках по 3–4 часа без единой паузы. За это время организм перегревается, уровень сахара в крови падает, наступает критическое обезвоживание, сопровождающееся тошнотой и слабостью.

Как правильно: Оптимальный рабочий цикл — 20–30 минут труда, после которых должны следовать 5–10 минут полноценного отдыха. Врач рекомендует установить около грядок небольшие стулья, чтобы иметь возможность вовремя присесть, разогнуть спину и выпить воды.

Ошибка 5. Прополка и посадка внаклонку или на корточках

Длительное нахождение в положении с согнутой спиной или на корточках приводит к смещению межпозвоночных дисков и сильному зажатию нервных окончаний в поясничном отделе.

Как правильно: Для работы на нижнем ярусе грядок необходимо использовать низкие скамейки или подкладывать под колени мягкие вспененные коврики. Садово-огородный инвентарь (мотыги, тяпки) должен иметь длинные ручки, позволяющие ухаживать за растениями стоя, без наклона корпуса.

Ошибка 6. Отказ от головных уборов и дефицит воды

С возрастом у человека притупляется естественное чувство жажды, из-за чего пожилые люди забывают пить во время работы. Отсутствие панамы и дефицит влаги гарантируют быстрый перегрев и тепловой удар.

Как правильно: Наличие легкого головного убора (кепки, косынки, соломенной шляпы) обязательно. Чистую питьевую воду без сахара необходимо употреблять принудительно каждые 15–20 минут, держа бутылку на видном месте.

Ошибка 7. Использование химикатов без средств защиты

Опрыскивание посадок от болезней и вредителей без масок и перчаток приводит к тому, что токсичные вещества впитываются через кожу и проникают в дыхательные пути. Пожилому организму значительно труднее выводить яды и справляться с интоксикацией.

Как правильно: Любые обработки проводятся исключительно в безветренную погоду с использованием резиновых перчаток, защитных очков и респиратора. По окончании процедуры нужно вымыть лицо и руки с мылом. При возможности химические инсектициды стоит заменить на безопасные биопрепараты или народные методы.

Ошибка 8. Работа некачественным или тяжелым инструментом

Использование тупых лопат, ржавых секаторов или инструмента с неподходящими по росту черенками заставляет прикладывать двойные физические усилия, что перегружает кисти и ускоряет общую усталость.

Как правильно: Инвентарь должен быть острым, эргономичным и максимально легким. Предпочтение стоит отдавать современным лопатам из алюминия или титана, а также секаторам с храповым механизмом, который снижает мышечное усилие при нажатии.

Ошибка 9. Труд натощак или плотный обед в жару

Работа на голодный желудок провоцирует резкое падение уровня глюкозы в крови и обмороки. Напротив, употребление тяжелой, жирной пищи в обеденный зной приводит к оттоку крови к органам пищеварения, вызывая сонливость и перегрузку сердца.

Как правильно: За полчаса до выхода в огород следует организовать легкий перекус (йогурт, банан или бутерброд с сыром). Полноценный плотный прием пищи должен происходить через 1,5–2 часа работы, после чего организму требуется обязательный 40-минутный отдых в тени.

Ошибка 10. Игнорирование сигналов организма и лекарственного режима

Многие дачники ради продолжения работы глушат появившуюся боль анальгетиками или забывают вовремя принять плановые препараты от давления, надеясь, что недомогание пройдет самостоятельно. Подобное отношение к симптомам становится главной причиной инсультов и инфарктов.

Как правильно: Дачный отдых должен быть направлен на получение удовольствия, а не на достижение рекордов по сбору урожая. При малейшем ухудшении самочувствия, появлении одышки, болей за грудиной или сильного стука в висках необходимо немедленно прекратить работу, уйти в прохладное помещение и принять выписанные врачом лекарства. Если состояние не стабилизируется, следует безотлагательно вызвать скорую медицинскую помощь.