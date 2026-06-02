Популярный российский комик попал в базу украинского «Миротворца»

Украинский экстремистский сайт «Миротворец»*, запрещенный в России, пополнился новыми именами. В базу данных внесли известного комика Алексея Щербакова — авторы ресурса обвинили его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Вместе с ним в списке оказались генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и более 20 представителей российских медиахолдингов.

Алексей Щербаков, известный по выступлениям в юмористических шоу, теперь фигурирует в базе скандального украинского сайта «Миротворец»*. Ресурс, который российские власти признали экстремистским и заблокировали на территории РФ, обвиняет комика в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Какие именно действия Щербакова стали поводом для внесения в список, на сайте не уточняется.

«Миротворец» продолжает массово пополняться россиянами. В понедельник в базу попали генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, а также более 20 представителей российских медиахолдингов. Карманов, комментируя это событие ТАСС, заявил, что считает свое внесение в список достойной оценкой работы фонда.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он публикует собранные нелегальным путем личные данные людей, которые посещали Крым, Донбасс или по иным причинам вызвали недовольство авторов ресурса. В базе оказались журналисты, артисты, спортсмены, политики и даже несовершеннолетние — в том числе дети в возрасте от двух лет. В Генпрокуратуре РФ заявляли, что сайт создан для проведения «зачисток» от оппозиционных деятелей и журналистов, а его существование грубо нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

*Запрещен по решению суда, признан экстремистским и заблокирован в России