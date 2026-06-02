Жена засудила супруга на $4 тысячи за прозвища «черепаха» и «кошка»

В Турции мужчина заплатит бывшей жене 4000 долларов компенсации за то, что называл ее «черепахой» и «кошкой». Суд признал его основным виновником распада брака — помимо оскорблений, в деле фигурировали измены и нежелание обеспечивать семью. Правда, и сама женщина не осталась в долгу: в ответ она величала мужа «вонючим скунсом» и «луковым человеком», пишет Газета.ru со ссылкой на Haber.

Турецкий суд рассмотрел дело о разводе, которое вышло далеко за рамки обычных семейных разбирательств. Женщина обратилась с заявлением, в котором перечислила претензии к супругу: запреты на общение с родственниками, препятствие телефонным разговорам, оскорбления в адрес её семьи, измены и практически полное отсутствие финансовой поддержки.

Муж отверг все обвинения. Его версия звучала просто: в семье случались обычные бытовые ссоры, ничего выходящего за пределы нормы. Однако суд с этим не согласился. Выяснилось, что мужчина систематически называл жену «черепахой» и «кошкой», изменял ей и недостаточно участвовал в содержании семьи. Этих фактов оказалось достаточно, чтобы признать его основным виновником распада брака.

Но идеальной картины не получилось и со стороны истицы. В ходе разбирательства всплыло, что женщина тоже не сдерживалась в выражениях. Во время конфликтов она называла мужа «вонючим скунсом», «лысым» и «луковым человеком». Кроме того, она не смогла наладить отношения с его родственниками.

Первоначально суд назначил женщине компенсацию, но сумма показалась слишком скромной. Апелляционная инстанция пересмотрела решение и увеличила выплаты до 4000 долларов. Теперь бывшему мужу придется раскошелиться за обидные прозвища, которые он, вероятно, считал безобидными.