Священник украл младенца и отдал американцам: спустя 35 лет мужчина воссоединился с матерью

В девятимесячном возрасте его украли и отдали американской паре. 35 лет спустя житель США Кайл Адлер узнал правду и нашел родную мать. Священник, укравший ребенка, действовал в годы диктатуры Пиночета, когда чилийские власти массово продавали младенцев из бедных семей иностранцам. Об этом сообщает Lenta.ru.

История началась в 1989 году в Чили. 19-летняя Анна Мария Наваррета работала по ночам в рыбной лавке. За сыном присматривала няня. Однажды, вернувшись с работы, она обнаружила, что местный священник забрал младенца и без ее ведома отдал его незнакомой супружеской паре из США. Анна Мария не могла ничего сделать — власть церкви и государства были непререкаемы.

Кайл вырос в Америке, зная, что его усыновили. Приемные родители не поддерживали его желание искать биологическую семью. После их смерти в 2022 году мужчина активизировал поиски. Он связался с Анной Марией еще в 2017 году через интернет, но окончательное подтверждение дал ДНК-тест в 2024 году. Родство подтвердилось.

В феврале 2025 года Кайл и Анна Мария наконец обнялись. Женщина узнала сына, которого у нее отняли 35 лет назад. Это не единичный случай. В годы диктатуры Аугусто Пиночета (1973–1990) чилийские власти систематически искореняли детей, рожденных у бедных и коренных народов. Подпольная сеть из агентов, чиновников, судей и врачей наживалась на продаже младенцев за границу. Кайл Адлер стал одним из тысяч похищенных.

Ранее 62-летний фермер вышел с фонарем отпугнуть животное и был затоптан насмерть у собственного дома.