Скрытность и просьбы занять денег: как определить наркотическую зависимость у близкого

Количество пациентов с диагнозом «наркомания» в 2025 году снизилось на 2,2%. В Московской области по итогам прошлого года первичная заболеваемость наркоманией сократилась на 13% по сравнению с 2024 годом, приводят данные Минздрава «Известия». Часто людям сложно распознать зависимость от психоактивных веществ у своего близкого, но на это могут указывать резкие перепады настроения, скрытность и финансовые проблемы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

Как распознать зависимость у близкого

По его словам, распознать проблему бывает сложно, так как зависимые люди часто скрывают свое состояние. Однако существуют косвенные признаки, которые могут указывать на наличие наркотической зависимости:

Изменения в поведении: человек становится скрытным, замкнутым, его характер кажется другим.

Резкие перепады настроения: беспричинные переходы от эйфории к тоске и апатии.

Нарушение режима сна: бессонница или сонливость.

Социальная изоляция: человек пропадает из поля зрения, не выходит на связь, может связываться с сомнительными компаниями.

Финансовые проблемы: постоянно просит деньги, траты растут. При отказе может начать воровать ценные вещи или деньги из дома для покупки психоактивных веществ.

Физические признаки: при употреблении тяжелых наркотиков на теле могут появляться следы инъекций.

Принципы лечения

Эксперт отметил, что при подозрении на зависимость необходимо как можно скорее обратиться за помощью к врачу-наркологу. Лечение обычно проходит в несколько этапов:

Детоксикация. Проводится в стационаре под наблюдением врачей. Ее цель — вывести из организма психоактивные вещества и купировать абстинентный синдром (ломку) с помощью фармакотерапии.

Реабилитация. Это самый важный и длительный этап, направленный на психологическое восстановление зависимого человека. Он проводится совместно с психотерапевтом и включает индивидуальную и групповую терапию.

«Лечение зависимости от химических веществ — это комплексный процесс, которым занимаются врач-нарколог и психотерапевт, специализирующийся на аддикциях. Успешность реабилитации зависит от множества факторов, но главным является мотивация и настрой самого пациента, а также терпение и поддержка со стороны близких. Химическая зависимость считается одним из самых сложных видов психических расстройств, требующих длительного лечения», — объяснил Вилков.

